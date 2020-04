Coronavirus, fermato dagli agenti spiega: "Ho bisogno di sesso, vado da una prostituta". Multa da 373 euro

"Non ce la faccio più a stare senza sesso. Sto andando da una prostituta". E' stata questa l'incredibile giustificazione che ha dato un uomo che nella zona di Sant'Elpidio a Mare, comune marchigiano in provincia di Fermo, è stato fermato dagli agenti della polizia locale, impegnati nei controlli per il rispetto delle misure restrittive anti Coronavirus. Lui, un quarantenne del Fermano, come riporta il Resto del Carlino, evidentemente pensava che quella fosse una "assoluta urgenza" e giustificasse il suo trasferimento da un comune ad un altro. Ovviamente gli agenti non hanno accettato la spiegazione, tanto più che l'uomo viaggiava anche con un amico. E così invece di soddisfare le sue impellenti esigenze sessuali, si è visto consegnare una sanzione di 373 euro che deve pagare entro 31 giorni se non vuole che diventino 533. Ovviamente ha dovuto rinunciare anche all'appuntamento che aveva con una donna di Civitanova Marche.