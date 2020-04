Di Coronavirus muoiono anche i bambini. Il virologo Bonaguro: "Affezioni virali pericolose senza antidoto"

Nel mondo, afflitto da Coronavirus, iniziano a presentarsi casi in cui a morire sono bambini. E' successo negli Usa, due volte, in Inghilterra e in Belgio dove è venuta a mancare una bambina di 12 anni (clicca qui). "Le affezioni virali sono potenzialmente pericolose, specie quando manca l'antidoto. Come nel caso del Covid-19" spiega Franco Maria Bonaguro, virologo dell'Istituto per la lotta ai tumori Pascale di Napoli, dove dirige l'Unità di Biologia Molecolare ed Oncogenesi Virale. Lo specialista, intervistato da Leggo, aggiunge: "L'aggressività di un virus può dipendere da molti fattori. Anche piccoli fattori di rischio, possono trasformarsi in serie complicanze quando si viene aggrediti da una patologia così impegnativa. Serve valutare pure le circostanze del contagio".