Coronavirus, positiva e in quarantena anche Itziar Ituño: è la Lisbona de La Casa di carta

Il Coronavirus non ha risparmiato La Casa di carta. Itziar Ituño, l'attrice protagonista nei panni di Lisbona, l'ormai ex ispettrice Raquel Murillo, è risultata positiva al tampone. Sta completando la quarantena. "Sto bene, il mio caso per fortuna si è rivelato lieve", ha spiegato nei giorni scorsi quando ha annunciato la malattia dal suo profilo Instagram. Ovviamente ha subito ricevuto la vicinanza dei suoi colleghi.

Álvaro Morte (il Professore) ed Enrique Arce (Arturo) nel frattempo hanno voluto mandare un abbraccio a italiani e spagnoli: "Forza e coraggio. E' un momento difficile ma ne usciremo", ha dichiarato il primo. Mentre Arce ha alzato un po' il tiro, riferendosi alla politica: "I leader dovrebbero guardare oltre i meri interessi politici, dovrebbero mettersi al di sopra di tutto questo e cercare l’interesse comune”. Una speranza che per ora non sembra trovare risposta.

