Coronavirus, a Milano in manette 48enne dominicano: ha accoltellato la moglie per la lunga permanenza a casa

Ha accoltellato la moglie alla gola e alla carotide di fronte ai tre figli, uno dei quali inorenne, e per l’uomo sono scattate le manette per tentato omicidio. L’episodio risale allo scorso 23 marzo, a Milano, ma l’ordine di custodia è stato eseguito solo ora dagli uomini della polizia nei confronti di un 48enne di origine dominicana. L’aggressione "era avvenuta al termine di una lite, presumibilmente sorta a causa della prolungata permanenza tra le mura domestiche (GUARDA IL VIDEO), per le limitazioni alla mobilità in vigore per contenere il diffondersi dell’epidemia Covid-19", hanno fatto sapere gli agenti. Attualmente la moglie è ricoverata con prognosi di 40 giorni. Dopo il gesto, l'uomo si era procurato delle lesioni e, medicato, era risultato positivo al Coronavirus e quindi ricoverato anch'egli. Una volta certificata la negatività, per lui scatterà il carcere.