Coronavirus, quanto resiste il Covid-19 su carta, plastica e acciaio: in una nave Usa rilevato dopo 17 giorni

Quanto dura il Coronavirus (LEGGI ANCHE QUI) su superfici diverse? Un recente rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti ha svelato che l'Rna del virus Covid-19 è stato trovato su una nave da crociera statunitense 17 giorni dopo che i suoi passeggeri erano partiti, in cabine che non erano state ancora pulite. Il virus era rilevabile, ma ciò non significa che che il contatto sarebbe stato in grado di infettare qualcuno. Il New England Journal of Medicine - riferisce il Guardian - ha pubblicato uno studio che ha testato per quanto tempo il virus può rimanere stabile su diversi tipi di superfici all'interno di un ambiente di laboratorio controllato. I risultati? Su rame per un massimo di quattro ore, su cartone per un massimo di 24 ore e su plastica e acciaio per un massimo di 72 ore, ma la quantità di virus diminuisce rapidamente nel tempo su ciascuna di quelle superfici. E quindi anche il rischio di infezione al contatto.