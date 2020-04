Coronavirus, virologo Pregliasco a La7: "Contagiati 5,9 milioni in Italia? Lo dicono anche i dati delle morti"

Sospensione tassa suolo pubblico: Raggi: "Attività all'aperto ripartono con una marcia in più"

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2020 Tassa su suolo pubblico, Raggi: "Attività all'aperto ripartano con una marcia in più" "Attivati servizi online per continuare a invogliare le persone a stare in casa. Per le imprese abbiamo sospeso il pagamento della tassa di soggiorno e la tassa di occupazione suolo pubblico. Vogliamo far tornare i romani a vivere la strada quando tutto sarà finito. Le ...