Coronavirus, le parole di Vasco Rossi: "La rivoluzione è cambiare se stessi per cambiare il mondo"

Cambiare se stessi. E' questa la vera rivoluzione. Parola di Vasco Rossi. Il rocker italiano pubblica sui suoi profili social la foto di un uomo che su una spiaggia indossa casco e maschera antigas, pur con il simbolo della pace e uno smile. E commenta: "La rivoluzione non è alla Sudamericana, con le pistole. La rivoluzione si fa su se stessi. Cambiare se stessi per cambiare il mondo. La rivoluzione siete voi!". Chiaro il riferimento alla lotta al Coronavirus, ma non solo, anche per un mondo migliore. Vasco sin dall'inizio ha affrontato l'argomento Covid-19 sui profili, a modo suo, ma sempre molto seguito e condiviso dai fan. Come in ogni circostanza.

