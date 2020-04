Coronavirus, sono 12 i vaccini valutati dall'Agenzia europea del farmaco: per 2 partita la sperimentazione

La Ema, l'Agenzia europea del farmaco, fa sapere che sta valutando al momento 12 potenziali vaccini (GUARDA ANCHE IL VIDEO) contro il Coronavirus. Solo per due di questi 12, però, è scattata già la prima fase di sperimentazione che richiede volontari sani. Gli esperti prevedono che ci voglia almeno un anno prima di avere un vaccino pronto per un uso diffuso. Intanto, l'Agenzia europea del farmaco è anche in contatto con gli sviluppatori di circa 40 farmaci per il Coronavirus, ma fino a questo momento nessun medicinale si è dimostrato efficace. Sottoposti a studi clinici i trattamenti attualmente autorizzati come medicinali anti-Hiv, quelli autorizzati a livello nazionale come trattamenti contro la malaria e alcune malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide; interferoni sistemici e in particolare interferone beta (attualmente autorizzato a trattare malattie come la sclerosi multipla); anticorpi monoclonali.