Coronavirus, il premier Conte alle opposizioni: "Adesso è vietato abbassare la guardia"

Vietato abbassare la guardia adesso. Nonostante i numeri del contagio da Coronavirus sembrino essere in calo. Sarebbe un errore gravissimo pensare che l'epidemia è in fase di soluzione. Così avrebbe parlato il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rivolgendosi alle opposizioni. La notizia trapela da fonti presenti al tavolo. "Il Comitato tecnico scientifico - ha detto Conte - ci invita a non abbassare la guardia. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità e che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza. Valorizzeremo ulteriormente i protocolli di sicurezza. Questo è il nostro impegno".

