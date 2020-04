I dati sulla diffusione del Coronavirus nel mondo crescono a ritmo altissimo. Alle 10,50 di mercoledì 1 aprile 2020, secondo la Johns Hopkins University, si contano 42.365 morti e 861.305 contagiati. L’Italia è il primo Paese per bilancio delle vittime (12.428), seguita dalla Spagna (8.464). Gli Stati Uniti, dove i decessi sono arrivati a quota 4.076, risulta essere la prima nazione per numero di casi confermati (189.618). Secondo la Cnn, solo martedì 31 marzo si sono registrate almeno 830 vittime. Nel resto del mondo, da segnalare gli 82.308 casi confermati in Cina (3.193 morti nella provincia-focolaio di Hubei), 71.808 (775) in Germania, i 52.836 (3.523) in Francia, i 44.605 (2.898) dell'Iran e i 25.499 (1.789) nel Regno Unito.