Coronavirus, positivo uno dei valletti della Regina Elisabetta. Il Sun: "Terrorizzati per la sovrana"

L'allarme Coronavirus, una emergenza pesante anche in Gran Bretagna, è sempre alto nella Royal family. E le preoccupazioni riguardano adesso proprio la Regina Elisabetta. Il principe Carlo, risultato positivo al covid-19, è guarito e si trova nella tenuta di Balmoral in Scozia, sta già meglio, ma il Sun rivela preoccupazioni dopo la positività di un valletto di corte.

“Tutti sono terrorizzati, non solo per se stessi ma soprattutto per la Regina Elisabetta e per il Principe Filippo – avrebbe detto una fonte anonima di Palazzo riportata dal tabloid britannico – Al momento c’è un senso di paura che sta quasi togliendo il respiro”. Il valletto risultato positivo - viene riferito dall'autorevole fonte - aveva molti compiti legati alla Regina, per esempio quello di servirle il pranzo e portare a spasso i suoi cani. Da Palazzo però si ribadisce che la Regina Elisabetta sta bene.