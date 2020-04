Coronavirus, stasera in tv a Fuori dal coro su Rete4 Galli, Cottarelli e Meloni

Stasera in tv un appuntamento di approfondimento sul Coronavirus. Oggi, mercoledì primo aprile, in prima serata su Retequattro, al centro dell’approfondimento con 'Fuori dal Coro'- interamente dedicato all’emergenza sanitaria di Coronavirus in Italia - l’evoluzione del virus che ha colpito il nostro Paese.

"Tra i ritardi di quando effettivamente è nata l’epidemia considerando il boom di polmoniti registrate già a dicembre e la burocrazia che continua a rallentare l’approvvigionamento degli strumenti per affrontarla: il 31 gennaio è stata proclamata l’emergenza sanitaria e a oggi, dopo 60 giorni, i nostri ospedali non hanno ancora camici, mascherine e respiratori", si legge nel comunicato di Mediaset.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che commenterà le conseguenze economiche e sociali del contagio: dalla sua nuova proposta trasmessa ieri al premier Conte di dare subito mille euro agli italiani senza lavoro e senza reddito, alle prossime restrizioni che il governo si appresta a varare fino alla lotta in Europa per l’istituzione dei cosiddetti Coronabond. Nel corso della serata anche la partecipazione di Carlo Cottarelli per un altro punto di vista economico e del Direttore di 'Libero' Vittorio Feltri.

Sono inoltre previsti gli interventi di esperti nel campo medico come Massimo Galli, primario del Dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, per un parere sui farmaci utilizzati per la cura del contagio.