Coronavirus, Palombelli critica il documento del Viminale sulle passeggiate: "Non si capisce niente"

Dalla circolare del ministero dell'Interno non si capisce niente. E' questa la sintesi delle bordate tirate dalla giornalista Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia che su Rete4 ha criticato duramente il documento emesso dal Viminale sulla passeggiata genitori-figli. Documento ricco di contraddizioni secondo Palombelli. "La comunicazione - ha detto - autorizza un’ora d’aria circa intorno casa a un genitore con figli minori. Ma c’è un punto che voglio sottolineare perché non si capisce" e ha letto la circolare: "Resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. L’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima camminare in prossimità della propria abitazione". "Questo è il ministero dell’Interno – ha chiuso Palombelli – se qualcuno in Italia ha capito lo dica alla mia redazione, non c’è scritto niente".

