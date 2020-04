Coronavirus, il telecronista Sandro Piccinini si offre per gestire la comunicazione del Governo. Tweet virale

La comunicazione del Governo in quest'emergenza Coronavirus ha spesso generato polemiche. Nel mirino le innumerevoli dirette su facebook del premier Conte per annunciare i vari decreti, anticipazioni che hanno scatenato il panico a inizio pandemia in Lombardia. In generale molte circolari sono state scritte per specificare e fare chiarezza su diversi provvedimenti. Così in maniera ironica, ma pungente, ha detto la sua Sandro Piccinini giornalista romano e storico telecronista Mediaset per le partite di calcio, ora inattivo. "Per dare una mano al Governo nelle spiegazioni dei comunicati più complessi, offresi serio professionista, 40 anni di esperienza in Tv, fresco e riposato dopo anno sabbatico, munito di patente e mascherine. Costo zero. Chiamare a qualsiasi ora, tanto sto sempre a casa" il tweet diventato subito virale di Piccinini.

