Coronavirus in Calabria: "Non so niente di ventilatori". Si dimette dirigente della Protezione civile

“Non mi sono mai interessato di attrezzature sanitarie. Mi occupo di altre cose. Se lei mi dice che cos’è un ventilatore, io non glielo saprei nemmeno dire”. Sono le parole del dirigente della Protezione civile in Calabria, Domenico Pallaria, in un'intervista alla trasmissione Report. Che costano molto caro perché scatenano una polemica feroce che hanno portato poi alle dimissioni. "Rimetto le mie dimissioni da Capo della Protezione Civile calabrese nelle mani della Presidente Santelli" ha infatti dichiarato Pallaria, ai microfoni della trasmissione televisiva Articolo21, in onda su un’emittente calabrese. Report in Calabria aveva svolto un'inchiesta circa le gravi condizioni in cui versa la sanità locale. Dichiarazioni inaccettabili da parte del capo della Protezione civile calabrese nell'era del Coronavirus (clicca qui per conoscere tutti i dati).