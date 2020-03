Coronavirus, da oggi primo aprile il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi. Ecco come fare

Finalmente ci siamo. A partire da oggi, primo aprile, attraverso il sito internet dell'Inps è possibile richiedere il bonus previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori autonomi in difficoltà a causa dalla crisi per Coronavirus. Vediamo come occorre fare.

Bonus autonomi La domanda va presentata attraverso il sito dell'Inps con Pin, Spid, Carta di identità elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center, ma sarà possibile accedere a una richiesta di Pin semplificata. Il bonus è destinato ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data, non devono essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I 600 euro spettano anche a commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che non abbiano già una pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa. Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra l'1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, al 17 marzo,alcun rapporto di lavoro dipendente, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri, non abbiano avuto un reddito superiore a 50mila euro, anche non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo.

Guarda anche Cassa integrazione: ecco come si accede