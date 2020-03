La notizia più tragica, relativamente alla diffusione del Coronavirus a New York, purtroppo è arrivata. Nella Grande Mela è morto per Covid 19 un bambino. A confermarlo sono state le autorità cittadine, che non hanno rivelato l'età del piccolo e spiegato che aveva delle malattie preesistenti. La situazione nella metropoli guidata dal sindaco Bill De Blasio è drammatica: a New York ci sono già stati 914 morti, 1.490 nello Stato del governatore Andrew Cuomo, che ha appreso in mattinata della positività del fratello. I dati confermano che New York è il focolaio principale del Coronavirus negli Stati Uniti: è qui che si conta il 40% dei decessi