Coronavirus, la Lombardia lancia la App per avere la mappa del contagio del territorio

A Milano il minuto di silenzio di Sala per le vittime di Covid-19

Roma, 31 mar. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 in una solenne e solitaria cerimonia davanti al municipio. Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni italiani per ricordare i morti del virus, che nel paese hanno superato soglia 11.591. "Ne abbiamo avuto parecchi anche nella nostra città, ma ovviamente non abbiamo avuto una ...