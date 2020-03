Coronavirus, Giorgia Meloni al premier Conte: "Subito mille euro sul conto corrente di chi ha bisogno"

"Versare subito mille euro sul conto corrente di chi non riesce a fare la spesa". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, annuncia di aver inviato al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, una proposta per aiutare chi per colpa del Coronavirus ha gravi problemi economici. "La proposta è già scritta e articolata per accreditare subito 1.000 euro sul conto corrente di chi non riesce a fare la spesa e a dar da mangiare ai propri figli - spiega Meloni - Non possono aspettare burocrazia: lo Stato deve dare una risposta ora. Basta perdere tempo". Meloni annuncia che domani incontrerà Conte e sosterrà con forza la sua proposta: "Come lo Stato riesce a prendere i soldi dai conti degli italiani, deve anche saperli mettere quando sei disperato e ne hai bisogno".

