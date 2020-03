Coronavirus in Italia: altri 837 morti, 4.023 in terapia intensiva e 1.109 guariti

Sono 837 i morti (ieri 812) nel bollettino di martedì 31 marzo 2020 della Protezione Civile nazionale sull'epidemia da Coronavirus. E' stato Angelo Borrelli, capo del comparto, a dare lettura dell'ormai consueto bilancio giornaliero. Diventano quindi 12.428 i decessi dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. I guariti: 1.109, per un totale di 15.729 cittadini che hanno superato la malattia e sono stati giudicati guariti dalle strutture sanitarie. Gli attualmente positivi diventano 77.635 (2.107 i nuovi casi) per un totale, da inizio epidemia, di 105.792 casi complessivi. I pazienti in terapia intensiva sono 4.023 (42 più di ieri), 28.192 gli ospedalizzati in altri reparti, mentre 45.420 quelli in isolamento domiciliare senza o con lievi sintomi.