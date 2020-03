La pandemia da Coronavirus negli Stati Uniti ha provocato più morti di quanti se ne contarono per i tragici attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. In quel drammatico pomeriggio, l'azione suicida di 19 terroristi di Al Qaeda a bordo di quattro aerei in volo nei cieli della costa orientale causò la morte di 2.996 persone. I decessi conteggiati dalla Johns Hopkins University a metà pomeriggio di martedì 31 marzo sono arrivati a quota 3.170, a conferma della violenza della pandemia da Covid 19. I casi positivi sono 164.610 con una proiezione, purtroppo, in crescita esponenziale. Gli Stati Uniti risultato quindi la nazione con il più alto numero di contagiati al mondo: un'esclation per arginare la quale, ormai è un dato di fatto, l'amministrazione Trump è intervenuta con evidente e colpevole ritardo tanto più alla luce di un'organizzazione del sistema sanitario tutt'altro che basata su un'assistenza diffusa e a disposizione di tutti. Non più tardi di pochi giorni fa, in California un ragazzo di 17 anni di Lancaster è morto a causa del Coronavirus perché rifiutato da un ospedale in quanto sprovvisto di una polizza di assicurazione sanitaria.

Negli States è ormai un susseguirsi di iniziative finalizzate a creare una rete di protezione e di cura. A New York, all'interno di Central Park, è stato realizzato un ospedale da campo da 70 posti letto grazie alla collaborazione fra il vicino ospedale Mount Sinai e l’organizzazione umanitaria cristiana evangelica Samaritan's Purse.