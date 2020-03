Coronavirus, i consigli di Amanda Knox: la ricetta della prison salad, ispirata dai tempi del carcere

La quarantena di Amanda Knox è all'insegna dei consigli su come trascorrere il tempo nelle lunghe giornate di isolamento domestico. Definendosi "una donna precedentemente carcerata", dal suo profilo Twitter ha lanciato l'hashtag #Quarantip (clicca qui), in cui racconta le sue giornate dispensando anche suggerimenti. Come nel caso del secondo tweet del suo isolamento per le restrizioni del Coronavirus. In questo caso suggerisce la ricetta di un'insalata, quella preferita durante i quattro anni trascorsi in carcere per la morte di Meredith Kercher (fu poi assolta), condita con un pizzico di cinico umorismo. "A volte non avete accesso a ingredienti freschi, ma se avete fortuna e vi ritrovate del finocchio, provata la mia prison salad preferita" è l'incipit del tweet. Poi la foto del foglio, scritto a mano, con l'elenco degli ingredienti: "finocchio crudo tagliato, arance a bocconcini, olive verde sminuzzate. Mischiate tutto con olio d'oliva, succo di limone, sale e pepe". Infine il tocco magico: "se riuscite a recuperarli dallo spaccio militare (del carcere, ndr), cospargete con un po' di pistacchi tritati". E la ricetta via Twitter di Amanda, ai tempi del carcere, è pronta.

#Quarantip 2: Sometimes you don’t have access to fresh ingredients. But if you happen to get lucky and happen upon some fennel, try my favorite prison salad: pic.twitter.com/mvtuAFuIIn — Amanda Knox (@amandaknox) March 25, 2020