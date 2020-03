Coronavirus, Londra: tre distillerie di gin si mettono a produrre igienizzante per la polizia

Tre distillerie di gin londinesi hanno riconvertito la loro produzione per dotare la polizia della capitale britannica di igienizzante per le mani. Lo ha riferito la stessa Scotland Yard, spiegando che il ricorso alle tre aziende, Portobello Road Gin, 58 Gin e Copper Rivet Distillery, si è reso necessario vista la carenza sul mercato di igienizzanti a causa dell’emergenza coronavirus. La Matropolitan Police attende le prime consegne, realizzate in linea con gli standard dell’organizzazione mondiale della sanità, nei prossimi giorni. Nel frattempo, la Budweiser, gigante della birra, ha annunciato la donazione di 6mila litri di igienizzante per le mani alle forze di polizia della città.