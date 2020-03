Coronavirus, Amanda Knox su Twitter: i consigli su come trascorrere la quarantena. "Ero una donna carcerata"

Come trascorrere la quarantena? I consigli arrivano da Amanda Knox che, definendosi "una donna precedentemente carcerata", dal suo profilo Twitter ha lanciato l'hashtag #Quarantip, ovvero come impiegare il tempo nelle giornate di reclusione domestica. "Come pensate che mi sia procurata questi addominali?", ha scritto nel primo tweet in cui ha proposto l'iniziativa. Da quel momento in poi ha iniziato ad elencare quotidianamente cose che si possono fare, ovviamente ispirandosi agli anni trascorsi in carcere per la morte di Meredith Kercher. E passa da consigli sulle ricette a libri da leggere, dalla scrittura di una lettera alle poesie d'amore dedicate a se stessi per ricordare "come era toccare le persone". Fino alla tenuta di un diario: "E' un momento unico in tutte le nostre vite, vale la pena documentarlo".

#Quarantip 7: Read love poems to yourself so you remember what it was like to touch people. pic.twitter.com/HMWkvGCRCh — Amanda Knox (@amandaknox) March 25, 2020