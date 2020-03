Inaugurato l'ospedale in Fiera Milano: otto padiglioni operativi

Rho, 31 mar. (askanews) - Non un lazzaretto, ma un vero ospedale da 200 posti letto di terapia intensiva, con 200 anestesisti-rianimatori e 500 infermieri al lavoro in corsia. È stato inaugurato oggi a Milano l'ospedale in Fiera, ideato e allestito nel giro di due settimane per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Da lunedì arriveranno i primi 24 pazienti che occuperanno gli 8 padiglioni già ...