Coronavirus, aumenta il prezzo dei prodotti da carrello della spesa: a marzo crescita dei prezzi dell'1,2%

Aumento dei prezzi nel settore dei generi alimentari. E' quanto si evince dai dati diffusi dall'Istat. Il costo dei prodotti da carrello della spesa (cibo, prodotti per la cura della persona e della casa) cresce a marzo dell'1,2 per cento rispetto allo 0,3 del mese di febbraio. L'Istat segnala che invece il costo dei prodotti ad alta frequenza di acquisto rallenta passando da +0,8% a +0,7%. In entrambi i casi si tratta comunque di aumenti più sostenuti di quelli riferiti all’intero paniere. Secondo Codacons sono i primi effetti del Coronavirus sulle spese dei consumatori. L'indice nazionale complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento solo dello 0,1% sia su base mensile che annua.

