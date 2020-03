Coronavirus, muore bambina di 12 anni in Belgio. Il virologo: "Caso raro che ci turba". Oltre 700 decessi

Il Belgio piange la più giovane vittima del Coronavirus in Europa. E' morta una bambina di 12 anni. Tutte le testate del Paese hanno riportato la notizia. Il quotidiano Le Soir riferisce che il virologo Emmanuel André, quasi in lacrime, ha sottolineato che si tratta di un evento molto raro "ma che ci turba". Ha aggiunto anche che presto il Belgio raggiungerà il punto di saturazione degli ospedali e "quando saremo vicini al picco il lavoro sarà molto intenso". Secondo l'ultimo bilancio delle autorità sanitarie, i decessi sono ormai più di 700. I ricoveri quasi 5mila di cui mille in terapia intensiva e quasi 800 i pazienti in assistenza respiratoria. Sono invece 1.696 i pazienti giudicati guariti. Numeri ancora più drammatici se si considera che il Belgio ha poco più di 11 milioni di abitanti.

