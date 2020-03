Coronavirus, su dottori.it una pagina dove trovare ambulatori medici aperti

Mentre il Sistema Sanitario Nazionale è impegnato sul fronte dell’emergenza coronavirus, non cessano ovviamente le esigenze di numerosi altri pazienti che necessitano del consulto degli specialisti per urgenze che esulano dal Covid-19. Proprio per loro, dottori.it, sito e app leader in Italia per la prenotazione di visite specialistiche, ha messo a disposizione una pagina online in cui ha reso visibili i centri medici e gli ambulatori che sono rimasti aperti e in cui è ancora possibile effettuare visite specialistiche. A questa pagina da oggi, martedì 31 marzo, è possibile verificare quali sono i centri aperti più vicini, gli orari e i medici disponibili. E per la prima volta dottori.it apre il portale anche all’iscrizione dei medici di famiglia. I pazienti potranno quindi trovarli online, prenotare la visita e parlare con loro attraverso una chat per un primo e veloce consulto. I medici di base che vorranno approfittare di questa possibilità potranno iscriversi al sito gratuitamente, usufruendo per tutto il periodo di emergenza sanitaria dell’Agenda Dottori, il software gestionale attraverso cui gestire digitalmente gli appuntamenti, e della videoconsulenza. Per attivare il proprio profilo è sufficiente compilare un form.