Reddito di emergenza coronavirus, Crimi: "Tra M5s e Pd c'è piena sintonia"

Piena sintonia tra Pd e Movimento 5 stelle in merito alle misure da adottare per limitare le ripercussioni economiche dell'emergenza coronavirus. Lo sostiene il capo del M5S, Vito Crimi. Rispetto alla proposta del reddito di emergenza "non c'è nessuna differenza tra noi e il Pd, no: condividiamo questa analisi. Tante cose di cui parlo le hanno già dette i ministri Provenzano e Boccia. Mai abbiamo avuto volontà così comuni". Lo ha detto in una intervista a The Post Internazionale il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Per quanto concerne l'accordanza con il ministro dell'Economia, "Gualtieri condivide la linea e la nostra preoccupazione: ha il problema di chi deve far quadrare i conti, ma non è affatto contrario, glielo assicuro. Lo rispetto perché so quali difficoltà dovrà affrontare".