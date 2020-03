Serve ancora "qualche settimana" di sacrificio a causa del Coronavirus. Che significa restare in casa, a meno che il proprio lavoro non sia tra quelli considerati indispensabili. Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, intervistato da Radio24. Patuanelli ha spiegato che "è ancora prematuro fare analisi sui tempi di riapertura. Ci vorrà ancora qualche settimana". Ma ha anche aggiunto che è probabile che l'Italia possa "riaprire le sue filiere produttive prima degli altri". Essendo stata investita per prima dalla pandemia, secondo l'esponente M5S, l'Italia avrebbe un "vantaggio in uscita". Patuanelli ha anche assicurato che il primo assegno della cassa integrazione arriverà entro Pasqua: "Al netto delle misure che stiamo mettendo in campo quello che conta è il tempo. Il ministro Catalfo ha fatto un ottimo lavoro con parti sociali e Abi".

