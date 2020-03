Coronavirus in Cina, un solo morto nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono 48 ma tutti da rientro

La Cina sembra ormai uscita dall'incubo Coronavirus. Da focolaio del mondo a Paese che per primo riesce a superare la pandemia. Stando alle notizie che arrivano dal Paese orientale, nelle ultime 24 ore si è verificato un solo decesso a causa del Covid19. I nuovi casi sono 48, ma tutti importati da altri territori, cinesi cioè che rientrano in patria. A Wuhan e nella provincia dell'Hubei non si sono verificati nuovi contagi. Dall'inizio della pandemia in Cina si sono registrati complessivamente 82.198 casi e 3.305 decessi (dati Johns Hopkins University). Globalmente 76.052 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali mentre 2.161 sono ancora in cura.

Guarda anche La prof Mencacci: "Isolamento per battere il virus"