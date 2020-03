Coronavirus, l'uso della mascherina chirurgica nella vita corrente è fondamentale. Lo ha detto Susanna Esposito, presidente dell'associazione mondiale per le malattie infettive e docente all'Università di Parma, alla trasmissione televisiva Coffee Break in onda su La7. "Prevedendo una graduale ripresa dell'attività - ha detto Esposito - non dobbiamo dimenticare l'uso delle mascherine. Continuiamo a non sottolineare che le mascherine servono. Purtroppo, fino a poco tempo fa ci siamo sentiti dire che le mascherine non erano utili. In realtà, visto il ruolo del portatore asintomatico, indossare la mascherina nella vita corrente è fondamentale". La professoressa si è detta preoccupata circa la mancanza di indicazioni chiare per il "new normal".