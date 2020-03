Coronavirus, Milano supera Bergamo e diventa la città con più casi. Scarica la tabella di tutte le province

Milano supera Bergamo e diventa la provincia italiana con il maggior numero di tamponi positivi. E' quanto si evince dai dati ufficializzati dalla Protezione Civile il 30 marzo. Il capoluogo regionale registra 8.676 casi, mentre il territorio bergamasco 8.664. Nel precedente bollettino (29 marzo) Bergamo aveva duecento positivi in più (8.527 contro 8.329). La terza provincia per numero di casi è Brescia (8.213). In Emilia Romagna il territorio con più infetti è quello di Piacenza (2.516), mentre in Veneto è Padova (2.188). In Piemonte, altra regione duramente colpita dal Covid-19, la città con più tamponi positivi è Torino (4.150), mentre in Liguria è Genova (1.069). E se a Roma i casi sono 2.068, a Pesaro arrivano a 1.639. Del resto le Marche rappresentano un altro dei principali fronti contro il virus. Anche Firenze ha superato quota mille (1.022) e Perugia è vicina agli 800 casi (792). Clicca qui per scaricare la tabella dei positivi provincia per provincia.

