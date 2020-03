Coronavirus negli Usa: 140mila contagi. A New York 770 morti: a Manhattan è arrivata la nave-ospedale

Sono arrivati a oltre 140mila i contagi e 2.500 i morti negli Stati Uniti per il nuovo Coronavirus, mentre la pandemia continua a stravolgere il mondo. Il conteggio è della Johns Hopkins University. Gli occhi sono puntati, negli Usa, su New York City: nella metropoli le persone decedute per Covid-19 sono più di 770, mentre nello Stato ormai più di mille. E in porto a Manhattan è arrivata la nave-ospedale della Marina USNS Comfort, con mille posti letto e 12 sale operatorie. La mastodontica nave bianca, che era già stata usata a New York City dopo gli attentati dell’11 settembre, sarà utilizzata per accogliere i pazienti non malati di Covid-19, alleggerendo così la pressione sugli ospedali della città. Intanto, il presidente Donald Trump sembra aver rinunciato alla speranza di «sbloccare» il Paese e tornare alla normalità entro Pasqua. Ha esteso di un mese le misure di contenimento, aggiungendo che per gli Usa sarebbe una buona notizia se il numero dei morti restasse sotto i 100mila. Trump ha anche fatto riferimento all’Italia, dicendo che Washington la «sta già aiutando», «anche monetariamente» (clicca qui). Per Anthony Fauci, esperto di malattie infettive del governo, la proiezione di 100mila-200mila morti è «del tutto concepibile», se non si farà abbastanza. Parlando ad Abc, si è poi detto preoccupato per New Orleans e Detroit, prevedendo per loro la stessa tendenza di New York City, e per le altre piccole città: «Avremo molte mini-epidemie».