Coronavirus e benzinai, delineati i primi provvedimenti per evitare la chiusura

Tavolo aperto tra il ministero dello sviluppo economico e le associazioni dei benzinai. La chiusura sembra scongiurata. «Cominciano a delinearsi i primi interventi urgenti necessari, se non ancora completamente sufficienti, ad evitare le altrimenti imminenti progressive chiusure degli impianti di distribuzione carburanti per mancanza di liquidità - e quindi, di conseguenza, di approvvigionamento - di cui stanno drammaticamente soffrendo le piccole imprese di gestione». È quanto emerge secondo i sindacati dalla teleconferenza convocata dal Ministro dello sviluppo economico, presenti i principali operatori del settore (concessionari autostradali, associazioni delle compagnie petrolifere e dei retisti indipendenti), oltreché rappresentanti del Mit, del Ministero del Lavoro, del Mef e dell’Agenzia delle Entrate. «Va dato perfettamente atto al Governo - proseguono i sindacati - nella sua collegialità ed a ciascun Ministero intervenuto di avere fornito al tavolo un approccio propositivo e pragmatico. In definitiva il Governo ha precisato di voler operare in una doppia direzione: verificare le risorse che dal settore stesso (concessionari e compagnie) possono e debbono essere a disposizione dei Gestori, agendo con misure proprie per completare gli interventi necessari».

«Il Mit ha ottenuto la disponibilità dalla quasi totalità dei concessionari autostradali di operare un intervento sui canoni di sub concessione (royalty) per mettere a disposizione delle gestioni una parte della liquidità necessaria a scongiurarne la chiusura. Allo stesso tempo, i concessionari hanno dato la loro disponibilità a permettere una turnazione delle aperture, pur mantenendo le necessarie garanzie sulla continuità del servizio, oltre a farsi carico della sanificazione delle aree di servizio ed a consegnare i presidi medici, una volta reperiti da Governo e Protezione Civile. Si tratta - commentano al termine le Organizzazioni di categoria dei Gestori, Faib, Fegica e Figisc/Anisa - di risultati molto significativi, ma che trovano il loro limite evidente nel non essere ancora operativi come la situazione al contrario richiederebbe».