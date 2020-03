Coronavirus, i morti regione per regione. Le vittime sono 11.591. Scarica la tabella con tutti i dati

Morti, ricoveri, guarigioni, tamponi nelle regioni: scarica la tabella

6.818 morti in Lombardia, 1.538 in Emilia Romagna, 749 in Piemonte, 417 nelle Marche, 413 in Veneto, 397 in Liguria, 231 in Toscana, 150 nel Lazio, 147 a Trento, 125 in Campania, 107 in Friuli Venezia Giulia, 102 in Abruzzo, 91 in Puglia, 76 in Sicilia, 74 a Bolzano, 50 in Valle d'Aosta, 33 in Umbria, 31 in Calabria, 28 in Sardegna, 9 in Molise, 5 in Basilicata. E' il bollettino dei morti da Coronavirus divisi per regione al 30 marzo. 11.591 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sono 3.981, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e anche in questo caso la situazione più grave è quella della Lombardia: 1.330. Nella regione locomotiva del Paese gli attualmente positivi sono ancora oltre 25mila. La tabella diffusa dalla Protezione Civile (da scaricare cliccando qui) nella consueta conferenza stampa del pomeriggio (30 marzo) riassume decessi, ricoveri, guarigioni, casi totali e tamponi in tutte le regioni del Paese.

