Coronavirus, la Regione Lazio prende in carico laboratorio ad alto isolamento dello Spallanzani

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha annunciato durante la consuete conferenza giornaliera che la regione Lazio ha preso in carico il laboratorio di alto isolamento e biocontenimento dell’ospedale Spallanzani che possiede dieci celle ad alto isolamento, un laboratorio biologico al massimo livello di sicurezza (BLS4). La struttura, innovativa, realizzata ai tempi della Sars è una delle poche a livello mondiale per lo studio e la cura di malattie infettive molto aggressive come l’ebola e virus. "Un patrimonio del Lazio e dell'Italia, ma anche dell'Europa" ha dichiarato con orgoglio Borrelli perché rappresenta un unicum nel panorama europeo anche a livello di ricerca.