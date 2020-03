Coronavirus, Nicola Zingaretti su Facebook: "Sono guarito. Ce l'ho fatta. Adesso tutti uniti contro la bestia"

"Ce l'ho fatta. Sono guarito, anche se ho passato delle pessime giornate. Dobbiamo essere uniti per sconfiggere la bestia". Sono parole di Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico, che con un video messaggio su Facebook ha annunciato di aver vinto la battaglia contro il Coronavirus. Zingaretti ha voluto ringraziare tutti gli operatori della sanità, le persone che gli sono state vicine in questa fase, a partire dalla famiglia. Ma anche i dirigenti del partito e gli amministratori che hanno continuato a mandare avanti la Regione Lazio in sua assenza. Il primo pensiero, però, è stato per i deceduti, per chi non ce l'ha fatta, e per i loro cari che stanno soffrendo. Un pensiero, ovviamente, anche a chi è in cura. "Il mondo - dice Zingaretti - sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna e l’Italia è stata la prima democrazia occidentale a dover affrontare questa situazione con scelte molto radicali per la prima volta dal dopoguerra. C’è un grande bisogno di unità per superare questo momento, tutte e tutti abbiamo bisogno degli altri. Uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia, aiutando le persone e le famiglie, sostenendo le imprese e da subito dobbiamo cominciare a immaginare insieme l’Italia che verrà". Zingaretti ha ringraziato anche l'opposizione per il senso di responsabilità dimostrato.