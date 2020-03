Coronavirus, Msc prolunga il blocco delle crociere fino al 29 maggio

A chi viene in mente di andare in crociera in un momento del genere? A nessuno. Ma se anche qualcuno ipotizzasse di prenotare una vacanza solcando le onde del mare a bordo di navi lussuose, Msc rende noto che le sue ammiraglie non effettueranno crociere se non dopo il 29 maggio. "Alla luce delle circostanze straordinarie che il mondo sta affrontando in relazione all’emergenza sanitaria globale causata dal Covid-19, Msc Crociere ha deciso di prolungare ulteriormente lo stop delle crociere a bordo della propria flotta fino al 29 maggio": questo l'annuncio di Msc in una nota. "La compagnia - prosegue Msc - aveva precedentemente annunciato l'interruzione temporanea di tutte le proprie crociere a livello globale fino al 30 aprile. Poiché i governi di tutto il mondo hanno ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza e di salute pubblica a terra per proteggere i cittadini e contenere la diffusione del virus, Msc Crociere ha deciso di estendere ulteriormente questa straordinaria misura implementando i propri sforzi". Dunque se ne riparla a giugno, ammesso che il coronavirus abbia terminato la sua pandemia.