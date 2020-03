Coronavirus, medici e operatori sanitari a rischio: quali mascherine, occhiali, guanti e camici da usare

Quali mascherine, occhiali, camici e guanti usare a seconda dei livelli di rischio per medici e operatori sanitari? Tutte le indicazioni sono racchiuse in un documento (LEGGI QUI) di aggiornamento sull'uso delle protezioni dell'Iss, approvato dal Comitato tecnico scientifico e dal ministero della Salute. In tutte le occasioni di rischio, è comunque raccomandato l’utilizzo delle mascherine con filtranti facciali (FFP2 e FFP3). “Queste indicazioni sono improntate al principio di precauzione per garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori sanitari - ha dichiarato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro -. Nella situazione attuale caratterizzata talora da criticità, si è ritenuto necessario, in coerenza con le strategie adottate anche da altre agenzie internazionali, fornire indicazioni che suggerissero dei criteri di priorità".