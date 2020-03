Coronavirus, il viceministro Sileri: "Picco tra 7-10 giorni, numero elevato di positivi perché fatti più test"

Coronavirus, Crimi: “Proporremo dimezzamento stipendio dei parlamentari per aiutare il Paese”

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 Vito Crimi: “Proporremo dimezzamento stipendio dei parlamentari per aiutare il Paese” "Siamo in una emergenza senza precedenti, siamo in una crisi economica che lascerà il segno. Il governo ha stanziato i primi 25miliari che avranno un effetto leva di 340Miliardi che porterà liquidità. Conte sta trattando in Europa per ottenere sostegno e sostenibilità ma anche ...