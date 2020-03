Coronavirus, Luca Zaia: "Pensiamo a una sorta di patente per chi è guarito. Lavoriamo al test sierologico"

"Stiamo ragionando sulla possibilità di assegnare una sorta di patente a chi è guarito, a chi ha gli anticorpi da Coronavirus". Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, intervistato nel corso di Mattino 5, trasmissione Mediaset in onda su Canale 5. Il presidente della Regione ha spiegato che si dovrebbe pensare a un "soft landing" (atterraggio soffice), cioè ad una ripresa graduale, non tanto per l'uscita dei cittadini, ma per ricominciare con le normali condizioni di vita. "Una delle soluzioni - ha detto Luca Zaia - sulla quale noi stiamo lavorando, è quella del test sierologico, per poter vedere se si sono formati gli anticorpi, e qui ci vogliono tempistiche e modalità. Stiamo cercando di ragionare anche su questo fronte, in modo da dare una patente che attesta che tu hai avuto la risposta anticorpale. C'è anche da dire che abbiamo casi di re-infezione. Potrebbe anche accadere, e qui ce lo dovranno dire gli scienziati, che chi ha già avuto una risposta anticorpale può comunque essere esposto a un'ulteriore infezione, magari di una variante del virus".

