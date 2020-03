Coronavirus, il principe Carlo è guarito: l'annuncio sull'erede al trono del Regno Unito

INFOGRAFICA Ecco come è andato il contagio in Italia giorno per giorno

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 INFOGRAFICA Ecco come e andato il contagio in Italia giorno per giorno I primi 3 casi di positività al Covid19 in Italia sono stati individuati il 20 febbraio 2020 Ecco come si è sviluppato il contagio giorno per giorno, con i casi positivi e la crescita quotidiana: 21 febbraio 20 (+17) 22 febbraio 62 (+42) 23 febbraio 155 (+93) 24 febbraio 229 (+74) 25 ...