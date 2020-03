Coronavirus, la moglie muore e lui non può partecipare al funerale perché in isolamento: la storia di Tom

"L'ultima volta che l'ho vista è stata quando è stata messa in ambulanza". Tom Best, funzionario in pensione di Fermanagh in Irlanda, - riferisce l'Irish Times (LEGGI QUI L'ARTICOLO) ha visto per l'ultima volta sua moglie viva quando è stata caricata in un'ambulanza, mercoledì pomeriggio. Le condizioni della signora positiva al Coronavirus in un paio di giorni sono peggiorate e la 72enne è deceduta nell'ospedale sud-occidentale di Enniskillen senza rivedere suo marito. Anne Best è stata la prima persona a morire di Covid-19 nella contea. Al funerale non ha potuto partecipare nemmeno il marito al quale è stato raccomandato di isolarsi per 14 giorni, era presente solo una manciata di persone in lutto che osservavano da lontano mentre il parroco leggeva le preghiere.