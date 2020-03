Coronavirus in Grecia, in gravi condizioni l'ex ministro della Salute. E' ricoverato in terapia intensiva

La Grecia è in ansia per le condizioni di salute di Dimitris Kremastinos, 78 anni, professore di cardiologia e già ministro della salute. Kremastinos è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Evangelismos di Atene dopo essere stato infettato dal Coronavirus. Secondo il quotidiano ellenico Dimokratiki la sue condizioni sono stabili, ma critiche. Il ricovero è avvenuto il 26 marzo, respirava autonomamente ma era già grave. Con il trascorrere delle ore la situazione è peggiorata ed è stato intubato. Il cardiologo non ha particolari patologie, se si eccettua l'ipertensione. Dimitris Kremastinos è stato ministro della Salute della Grecia dal 1993 al 1996 nel governo Papandreou.

