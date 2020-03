VIDEO Coronavirus, Fabrizio Corona festa in casa per i 46 anni con figlio, Nina Moric, amici: polemica sul web

Una festa di compleanno nonostante le raccomandazioni sul distanziamento sociale per evitare il contagio da Coronavirus. E' quella che ha organizzato in casa Fabrizio Corona per festeggiare i 46 anni e a cui hanno partecipato il figlio Carlos, l'ex moglie Nina Moric e degli amici. Nei video postato su Instagram, si vede Corona a torso nudo spegnere la candelina sul dolce poi chiedere e ricevere un bacio dal figlio e dalla modella croata, quindi intrattenersi con gli amici. I video sono stati rimossi, ne è rimasto solo uno, quello più "intimo" con la famiglia e con una persona che porta il dolce a tavola. Sul web si sono subito scatenati i followers che non ha risparmiato critiche a Corona per aver infranto le regole.