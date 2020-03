Coronavirus nel Regno Unito, morto il primo medico (55 anni). Aveva contratto il virus da un paziente

Il Regno Unito piange il suo primo morto per Coronavirus tra i medici. Ne dà notizia The Time spiegando che si tratta di Amged El-Hawrani, 55 anni, consulente specialista in otorinolaringoiatria che ha contratto il virus da uno dei suoi pazienti. E' morto nella serata di sabato 28 marzo, dopo essere risultato positivo al Covid19. Dopo il ricovero è stato trattato per due settimane con un ventilatore polmonare, ma i colleghi non sono riusciti a salvargli la vita. Clinico impegnato e compassionevole, è stato descritto come "una roccia" dalla sua famiglia e dai colleghi. Il figlio diciottenne ha detto che gran parte del tempo del padre era dedicato ai suoi cari, tutto il resto alla professione.

