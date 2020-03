Coronavirus, esodo in India: migliaia di persone fuggono da Delhi verso i villaggi

Emergenza Coronavirus in India. Migliaia di persone fuggono dal lockdown di Delhi per raggiungere i villaggi. Foto e video che stanno facendo il giro del mondo. Persone che camminano a piedi senza distanze di sicurezza. I bagagli, che sono improvvisati, vengono sorretti con il capo e in alcuni casi viaggiano con gli animali. Il fenomeno che assomiglia ad un esodo biblico, non accenna a diminuire nel quinto giorno consecutivo dall'annuncio dello stop.

I migranti vogliono infatti tornare nei loro villaggi dopo aver interrotto le attività in città e aver perso il lavoro. E così si mettono in cammino fra enormi possibilità di contagio.