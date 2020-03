Coronavirus, il premier Conte alla Spagna: "Vicini al picco. Vogliamo fare presto anche per aiutare gli altri"

Coronavirus, Central Park accoglie l'ospedale da campo di New York

(Agenzia Vista) New York, 30 marzo 2020 Coronavirus, Central Park accoglie l'ospedale da campo di New York Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, l'associazione Samaritan's Purse ha allestito un ospedale da campa a Central Park a New York. / fonte twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev