Coronavirus Italia di mezzo: morti, contagi, guarigioni. Situazione in Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo

di Giuseppe Silvestri

Sono 856 i morti ufficiali che conta l'Italia di Mezzo causati dal Coronavirus. In una epidemia che pare in lenta evoluzione e che alterna fasi di speranza a dati drammatici, anche le regioni del centro piangono le loro vittime. La situazione più complessa riguarda le Marche, attaccate dal Covid19 soprattutto nella zona nord, quella a ridosso dell'Emilia Romagna. I decessi sono 386, concentrati soprattutto tra il Pesarese e l'Anconetano. In Toscana negli ultimi giorni l'andamento complessivo sembra essersi complicato, i decessi sono diventati 215, una ottantina più del Lazio (136). 88 i morti in Abruzzo, 31 in Umbria. Nell'odiosa graduatoria dei nuovi casi è però proprio la Toscana in cima con 275 tamponi positivi, poi c'è il Lazio a 181. Sono 161 i pazienti in più nelle Marche, 142 in Abruzzo e 54 in Umbria. Ovviamente il maggior numero di esami eseguiti e quello dei residenti nei territori incidono prepotentemente sul dato assoluto. Resta il fatto che le cinque regioni nell'ultimo aggiornamento hanno messo insieme 831 positivi: non sono pochi purtroppo. Complessivamente gli ospedalizzati sono 4.358, di cui 690 in terapia intensiva. E anche su quest'ultimo aspetto è la Toscana a registrare il valore più alto: 275. Poi Marche 168, Lazio 133, Abruzzo 68 e Umbria 46. Nella graduatoria degli ospedalizzati complessivi Toscana 1.386, Lazio 1.195, Marche 1.168, Abruzzo 397, Umbria 212. L'unica classifica positiva, quella delle guarigioni, è completamente stravolta. Il dato migliore è quello del Lazio: 208. Poi Toscana 121 e subito dopo Umbria 95. Abruzzo 36 e Marche 12. Va però detto che nella diffusione dei dati della Regione Marche figurano due voci distinte, dimessi e guariti, aspetto che fa pensare ad una maggiore prudenza prima di dichiarare un paziente definitivamente fuori pericolo. Ultimo dato quello dei tamponi: oltre 27mila in Toscana e Lazio, più di 10mila nelle Marche e oltre 7.500 in Umbria e Abruzzo. (Dati ufficiali Protezione civile 29 marzo).

